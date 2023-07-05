В Швейцарии признали конституционными ограничения во время эпидемии COVID-19

Специальный комитет нижней палаты швейцарского парламента постановил, что официальные меры по противодействию пандемии коронавируса не выходили за пределы конституции, хотя и нарушали некоторые основополагающие права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В декабре 2021 года Федеральный совет Швейцарии расширил сферу действия COVID-сертификата, предусмотрев распространение так называемого принципа 2G (вакцинированные и/или выздоровевшие) на рестораны, культурные учреждения и спортивно-развлекательные заведения, а также требование носить маску для лица.

Парламентский комитет изучил эти меры и пришел к выводу, что решение расширить требование о наличии COVID-сертификата является значительным ограничением основных прав и что подобный шаг должен приниматься в строгом соответствии с Конституцией.

Однако никаких кардинальных нарушений конституционных прав швейцарцев комитет не констатировал, поскольку не было сомнений в соблюдении критерия общественного интереса – COVID-пандемия представляла явную угрозу для здоровья населения.

В то же время комитет рекомендовал извлечь определенные уроки для предотвращения будущих кризисов. Среди прочего, Федеральному совету Швейцарии следует уточнить вопрос дифференцированного отношения к людям в соответствии с их статусом вакцинации и использования COVID-сертификата.

Швейцарское правительство также обязали составить перечень индикаторов, которые могут быть использованы в случае будущей пандемии для определения угрозы общественному здоровью, и усилить охрану биологических лабораторий с высоким уровнем опасности.

Федеральный совет Швейцарии имеет время до 4 октября, чтобы подать свои предложения к рекомендациям парламентского комитета.

За все время пандемии коронавируса в Швейцарии с населением 8,7 миллиона зафиксировали почти 14 тысяч смертей. С апреля этого года страна отменила требование обязательной вакцинации против COVID-19, поскольку практически все население или переболело, или привилось.