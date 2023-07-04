Іспанія скасовує надзвичайну ситуацію через COVID-19, яка тривала 1207 днів

Міністр охорони здоров’я Іспанії Хосе Мануель Міньйонес у вівторок оголосив про завершення режиму надзвичайної ситуації, запровадженого понад три роки тому через поширення коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Як оголосив Міньйонес на засіданні уряду Іспанії у вівторок, "через три роки ми завершуємо кризу у сфері охорони здоров'я, і всі введені надзвичайні заходи в галузі охорони здоров'я припиняють свою дію".

Рішення про скасування надзвичайної ситуації іспанський уряд ухвалив через стійку тенденцію до зниження захворюваності на COVID-19 та низький рівень госпіталізацій, який становить менше 1%.

Голова МОЗ Іспанії підкреслив, що це, а також менша вірулентність варіанту "Омікрон", високий рівень вакцинації та природній імунітет населення свідчать, що "ця хвороба більше не є кризовою ситуацією у сфері охорони здоров'я".

Скасування надзвичайного стану означає, що в Іспанії більше не буде обов’язковим носіння медичних масок – насамперед в аптеках і лікарнях, водночас для окремих працівників і закладів, наприклад будинків для літніх людей, маски рекомендуватимуть носити й далі.

Офіційно рішення набуде чинності через кілька днів після публікації в урядовому віснику.

Зауважимо, що за останні два роки Іспанія поступово послаблювала COVID-обмеження, зокрема скасувала обов'язкове носіння масок спочатку в громадських місцях, а потім і в громадському транспорті.

За весь час у країні зареєстрували 14 мільйонів випадків захворювання на коронавірус та 122 тисячі смертей.

Нагадаємо, з 1 липня в ЄС припинив дію Регламент про цифровий COVID-сертифікат, після чого відповідні документи вже не діють для подорожей між державами-членами.