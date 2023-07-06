Латвія не надала притулок громадянину України, який відмовився воювати проти РФ

Латвія відмовила у наданні притулку громадянину України, який заявив, що не підтримує бойові дії і відмовився від участі у війні проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Громадянин України прибув до Латвії в серпні минулого року і попросив притулку. Він стверджував, що не згоден з політикою України і не підтримує бойові дії. Він побував у військкоматі і заявив, що відмовляється йти на війну.

За словами чоловіка, у 2014 році він і його близькі постраждали через бойові дії, його будинок і бізнес були знищені. Крім того, чоловік заразився інфекціями під час перебування в бомбосховищі та отримав психологічні травми.

Рятуючись від бойових дій, чоловік спочатку подав прохання про надання притулку в Росії, але йому відмовили. Також він не зміг отримати притулок в Іспанії, Швейцарії, Франції, Люксембурзі, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

У 2021 році чоловіка депортували з Нідерландів до України.

З початком повномасштабного вторгнення він виїхав у Дніпропетровську область, а потім – у Львів. Згодом він виїхав до Росії через Крим, звідки вирішив вирушити до Латвії.

Хоча чоловік попросив політичного притулку, головним інтересом, за його словами, є лікування, якого він потребує.

Управління у справах громадянства та міграції відмовило українцю в наданні статусу біженця та альтернативного статусу в Латвії, і чоловік звернувся до суду, але й суд відхилив його заяву.

Суд не констатував, що чоловік зіткнувся з переслідуванням в Україні або йому загрожує переслідування, пов'язане з національною приналежністю чоловіка, приналежністю до певної соціальної групи або політичними поглядами.

В ухвалі суду йдеться, що Служба державної безпеки винесла висновок у конкретній справі про те, що чоловік може загрожувати безпеці держави та суспільства.

Раніше повідомлялося, що Латвія відмовилася розглядати прохання про надання притулку, подане режисером з Росії Сергєєм Щипіциним.