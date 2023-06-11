Латвія відмовилася розглядати прохання російського режисера про надання притулку

Латвія відмовилася розглядати прохання про надання притулку, подане режисером з Росії Сергєєм Щипіциним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У загальнодоступному рішенні Адміністративного районного суду від 1 червня зазначено, що громадянин РФ в'їхав на територію ЄС через Естонію 30 серпня 2022 року. Із собою у нього був російський паспорт і шенгенська віза категорії "С", видана Францією, терміном дії з 2 червня 2022 року до 1 червня 2023 року.

У вироку суду не вказано ім'я людини, але агентство LETA з'ясувало, що йдеться про театрального режисера Сергєя Щипіцина із Санкт-Петербурга, вистави якого ставлять у латвійських і російських театрах.

15 листопада 2022 року Щипіцин звернувся до Держприкордонохорони із заявою про надання статусу біженця або альтернативного статусу в Латвії. У квітні цього року Рада з громадянства та міграції (PMLP) ухвалила рішення про переведення запиту чоловіка до Франції. Рішення ухвалено на підставі Регламенту Європарламенту.

Не погодившись із рішенням адміністрації, росіянин звернувся до районного адміністративного суду. Він стверджував у суді, що у нього немає паспорта громадянина РФ, оскільки той був залишений у Держприкордонслужбі. А замість паспорта йому видали посвідчення особи, яка шукає притулку в Латвії.

Сергєй Щипіцин не погодився з рішенням PMLP ще й тому, що в нього є можливість працевлаштування в Латвії. Він є режисером, раніше працював у латвійських театрах: 2009 року – у Ризі, 2017 року – у Валмієрі, 2019 року – у Лієпаї. А 18 травня цього року в Цесіському Малому театрі відбулася прем'єра п'єси "Повстання". У Цесіському театрі хочуть продовжити співпрацю з режисером.

Щипіцин стверджує, що йому є де жити в Латвії, він вивчає латиську мову і готовий складати іспит з державної мови. За словами режисера, він не може повернутися в Росію з політичних причин, оскільки не підтримує війну Росії проти України. Саме тому заявник покинув Росію 29 серпня 2022 року і не хотів, щоб його податки спрямовувалися на підтримку бойових дій.

Незважаючи на доводи заявника, Латвійський суд відхилив заяву російського театрального режисера про скасування рішення PMLP.

У суді зазначили, що Франція, як член ЄС, загалом здатна забезпечити захист прав осіб на своїй території: Франція вважається безпечною країною і може надати політичний притулок. З матеріалів справи випливає, що PMLP отримав відповідь від компетентного французького органу, який взяв на себе відповідальність за розгляд клопотання заявника про надання притулку.

Оцінюючи матеріали справи, суд не підтвердив наявність об'єктивних перешкод для того, щоб Шипіцин розпочав вивчення французької мови в разі потреби, тим самим інтегруючись у французьке суспільство.

Раніше повідомлялося, що Латвія фактично відмовила у наданні притулку російському громадянину, який народився в Латвії і який стверджував, що РФ хоче відправити його воювати проти України.