Латвия не предоставила убежище гражданину Украины, который отказался воевать против РФ

Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину Украины, который заявил, что не поддерживает боевые действия и отказался от участия в войне против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Гражданин Украины прибыл в Латвию в августе прошлого года и попросил убежища. Он утверждал, что не согласен с политикой Украины и не поддерживает боевые действия. Он побывал в военкомате и заявил, что отказывается идти на войну.

По словам мужчины, в 2014 году он и его близкие пострадали из-за боевых действий, его дом и бизнес были уничтожены. Кроме того, мужчина заразился инфекциями во время пребывания в бомбоубежище и получил психологические травмы.

Спасаясь от боевых действий, мужчина сначала подал прошение о предоставлении убежища в России, но ему отказали. Также он не смог получить убежище в Испании, Швейцарии, Франции, Люксембурге, Германии, Бельгии и Нидерландах.

В 2021 году мужчину депортировали из Нидерландов в Украину.

С началом полномасштабного вторжения он выехал в Днепропетровскую область, а затем – во Львов. Впоследствии он выехал в Россию через Крым, откуда решил отправиться в Латвию.

Хотя мужчина попросил политического убежища, главным интересом, по его словам, является лечение, в котором он нуждается.

Управление по делам гражданства и миграции отказало украинцу в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии, и мужчина обратился в суд, но и суд отклонил его заявление.

Суд не констатировал, что мужчина столкнулся с преследованием в Украине или ему грозит преследование, связанное с национальной принадлежностью мужчины, принадлежностью к определенной социальной группе или политическими взглядами.

В постановлении суда говорится, что Служба государственной безопасности вынесла заключение по конкретному делу о том, что мужчина может угрожать безопасности государства и общества.

Ранее сообщалось, что Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипицыным.