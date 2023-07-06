Спікер парламенту Молдови: Є група "дипломатів" РФ, які займаються зовсім іншою діяльністю

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу розповів про випадки, коли "особи в статусі дипломатів Російської Федерації", що прибувають на територію невизнаного Придністров’я, "займаються там не тільки дипломатією".

Як пише "Європейська правда", про це Гросу заявив в інтерв'ю агентству AGERPRES.

"У нас достатньо випадків, коли особи в статусі дипломатів Російської Федерації, прибувши до Кишинева, швидко добираються до лівого берега Дністра, до Придністров'я. І вони займаються там не тільки дипломатією. Ми знаємо про це, і вони знають, що ми знаємо про це. Зараз так. Ми, звичайно, оцінимо обсяг роботи, який у них тут є, і ухвалимо рішення з цього приводу", – зазначив він.

Коментуючи можливість висилки дипломатів РФ, спікер парламенту сказав, що це питання розглядають ті, хто може ухвалювати рішення з цього приводу.

"Коли ми будемо готові ухвалити рішення, ми оголосимо про це публічно і проінформуємо наших російських колег", – додав Гросу.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що близько 50 мешканців Гагаузії отримали гроші від посольства Росії, нібито як соціальну допомогу.

Гроші – від 100 до 500 доларів США – складали у прозорі файли на столі, люди підходили за ними з паспортами та залишали розписки про отримання.

Детально про особливості цього регіону і вибори читайте у статті Росія програє башкана Додону: як Гагаузія стала полем битви агентів РФ у Молдові