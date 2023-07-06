Спикер парламента Молдовы: Есть группа "дипломатов" РФ, которые занимаются совсем другой деятельностью

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу рассказал о случаях, когда "лица в статусе дипломатов Российской Федерации" прибывают на территорию Приднестровья "и занимаются там не только дипломатией".

Как пишет "Европейская правда", об этом Гросу заявил в интервью агентству AGERPRES.

"У нас достаточно случаев, когда лица в статусе дипломатов Российской Федерации, прибыв в Кишинев, быстро добираются до левого берега Днестра, в Приднестровье. И они занимаются там не только дипломатией. Мы знаем об этом, и они знают, что мы знаем об этом. Сейчас да, мы, конечно, оценим объем работы, который у них здесь есть, и примем решение по этому поводу", – отметил он.

Комментируя возможность высылки дипломатов РФ, спикер парламента сказал, что этот вопрос рассматривается теми, кто может принимать решения по этому поводу.

"Когда мы будем готовы принять решение, мы объявим об этом публично и проинформируем наших российских коллег", – добавил Гросу.

Напомним, 16 июня стало известно, что около 50 жителей Гагаузии получили деньги от посольства России, якобы как социальную помощь.

Деньги – от 100 до 500 долларов США – складывали в прозрачные файлы на столе, люди подходили за ними с паспортами и оставляли расписки о получении.

Подробно об особенностях этого региона и выборах читайте в статье: Россия проигрывает башкана Додону: как Гагаузия стала полем битвы агентов РФ в Молдове.