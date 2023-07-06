Автомобіль врізався в початкову школу на півдні Лондона
Кілька людей отримали поранення та медичну допомогу у Вімблдоні на південному заході Лондона після того, як автомобіль врізався в будівлю початкової школи.
Про це повідомила міська поліція, пише "Європейська правда".
Автомобіль Land Rover врізався в будівлю школи на Кемп-роуд у четвер вранці. Поліція проводить розслідування після того, як кілька людей отримали поранення.
"Кільком людям надається медична допомога на місці події. Ми надамо подальшу інформацію, коли зможемо", – заявила лондонська поліція у Twitter.
Пожежні бригади також перебувають на місці події, повідомила лондонська пожежна бригада у Twitter.
"Наразі ми надаємо підтримку екстреним службам у зв'язку з інцидентом у школі у Вімблдоні. На місці події перебувають дві пожежні машини і два пожежно-рятувальні підрозділи", – сказано у повідомленні.
Відомо, що у школі навчаються дівчата віком від 4 до 11 років.
Нагадаємо, днями на італійському острові Сардинія у місті Кальярі 15 туристів постраждали внаслідок заїзду на тераси ресторанів автомобіля, якому під час паркування забули заблокувати колеса.