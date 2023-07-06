Автомобиль врезался в начальную школу на юге Лондона

Несколько человек получили ранения и медицинскую помощь в Уимблдоне на юго-западе Лондона после того, как автомобиль врезался в здание начальной школы.

Об этом сообщила городская полиция, пишет "Европейская правда".

Автомобиль Land Rover врезался в здание школы на Кэмп-роуд в четверг утром. Полиция проводит расследование после того, как несколько человек получили ранения.

"Нескольким людям оказывается медицинская помощь на месте происшествия. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда сможем", – заявила лондонская полиция в Twitter.

Пожарные бригады также находятся на месте происшествия, сообщила лондонская пожарная бригада в Twitter.

"Сейчас мы оказываем поддержку экстренным службам в связи с инцидентом в школе в Уимблдоне. На месте происшествия находятся две пожарные машины и два пожарно-спасательных подразделения", – сказано в сообщении.

Известно, что в школе учатся девочки в возрасте от 4 до 11 лет.

Напомним, на днях на итальянском острове Сардиния в городе Кальяри 15 туристов пострадали в результате заезда на террасы ресторанов автомобиля, которому во время парковки забыли заблокировать колеса.