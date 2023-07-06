Глава міністерства фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен розпочала свій чотириденний візит до Китаю, де обговорить напругу у відносинах двох країн, зокрема й питання можливої військової допомоги Росії Пекіном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Як кажуть американські посадовці, на зустрічах з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і Лю Хе, якого вважають близькою довіреною особою глави КНР Сі Цзіньпіна, вона наголошуватиме на наслідках надання летальної допомоги Росії, що Пекін категорично відкидає.

За інформацією агентства, під час візиту глава мінфіну США також розгляне "несправедливі" дії Китаю, в тому числі нещодавні каральні заходи проти американських фірм і бар'єри для доступу на ринки.

Очікується, що Єллен закличе Пекін до більшої прозорості щодо його нового закону про шпигунство, а також до прогресу у вирішенні міжнародної боргової кризи.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція щодо війни РФ проти України, ймовірно, "стає все більш і більш складною" для Китаю.

Як відомо, тема України підіймалася під час візиту до Пекіна Блінкена та його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Після зустрічі Блінкен заявив, що Пекін підтвердив ненадання військової допомоги Росії в межах повномасштабної війни проти України.