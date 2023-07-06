Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен начала свой четырехдневный визит в Китай, где обсудит напряжение в отношениях двух стран, в том числе и вопрос возможной военной помощи России Пекином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Как говорят американские чиновники, на встречах с премьер-министром Китая Ли Цяном и Лю Хэ, которого считают близким доверенным лицом главы КНР Си Цзиньпина, она будет подчеркивать последствия предоставления летальной помощи России, что Пекин категорически отвергает.

По информации агентства, во время визита глава минфина США также рассмотрит "несправедливые" действия Китая, в том числе недавние карательные меры против американских фирм и барьеры для доступа на рынки.

Ожидается, что Йеллен призовет Пекин к большей прозрачности в отношении его нового закона о шпионаже, а также к прогрессу в разрешении международного долгового кризиса.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция относительно войны РФ против Украины, вероятно, "становится все более и более сложной" для Китая.

Как известно, тема Украины поднималась во время визита в Пекин Блинкена и его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После встречи Блинкен заявил, что Пекин подтвердил непредоставление военной помощи России в рамках полномасштабной войны против Украины.