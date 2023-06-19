Блінкен зустрівся із Сі: Китай запевнив, що не допомагатиме Росії зброєю

Державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпінем заявив, що Пекін підтвердив ненадання військової допомоги Росії в межах повномасштабної війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", Блінкен сказав на пресконференції в Пекіні у відповідь на питання CNN.

Держсекретар США підкреслив, що доказів надання Китаєм летальної військової допомоги Росії немає, і у Вашингтоні цінують відповідні запевнення Пекіна.

"Що нас справді турбує, то це китайські фірми – компанії, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильними щодо цього", – сказав Блінкен.

Він додав, що запевнення Китаю не були новими для США.

"Це те, що Китай говорив протягом останніх тижнів, і неодноразово говорив не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння", – зазначив держсекретар на пресконференції.

Переговори Блінкена із Сі Цзіньпінем у понеділок стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня. Держсекретар раніше провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними".

Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона, й вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.