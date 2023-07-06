8-летняя девочка погибла после наезда авто на школу на юге Лондона

В результате аварии в начальной школе в Уимблдоне – юго-западном пригороде Лондона – погибла восьмилетняя школьница, еще более десяти госпитализировали.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

После аварии с участием автомобиля Land Rover, въехавшего в начальную школу в Уимблдоне, врачи в целом оказали помощь 16 людям.

На улице Кэмп-роуд, где расположена школа, дежурили около двух десятков карет скорой помощи и две пожарно-спасательные машины.

Водитель Land Rover – женщину в возрасте около 40 лет – арестовали по подозрению в причинении смерти в результате опасного вождения. Террористический мотив нападения правоохранители исключили.

Инцидент, как сообщалось, произошел в четверг утром.

Школа, в которую врезалась машина, предназначена для девочек в возрасте от четырех до 11 лет.