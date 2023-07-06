Ексглава МЗС Литви: Захід боїться розпаду РФ, але з розпадом СРСР катастрофи не сталося

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс констатував, що багатьох західних партнерів України лякає думка про розпад РФ і стримує від сміливішої підтримки України, але такі ж побоювання були і щодо СРСР.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Лінкявічюс зазначив, що сценарій розвалу Російської Федерації не виключений, але й не гарантований, і рішення у цьому – за росіянами.

"Коли ми говоримо про завершення війни, то не йдеться про те, що ваша армія захопить Москву. Це – задача росіян. Якщо вони хочуть повернутися до цивілізованого світу, їм потрібні зміни. І вони самі повинні захопити Москву. Я кажу не про Пригожина чи когось такого, а а про тих, хто хоче змінити режим. Їм це робити. Нам треба зважати на можливість розвалу Російської імперії. Але розвалювати її – то не наш обов’язок", – зазначив він.

Лінкявічюс розкритикував стратегію обережної і "повільної" допомоги України, внаслідок чого Україна платить у війні набагато дорожчу ціну.

"Коли ми кажемо, що Україна має перемогти, то треба усвідомлювати: це також означає, що Росія має програти. А це для декого також дуже важкий наслідок. Бо давайте зізнаємося: Захід завжди непокоїться питанням того, хто в такому разі контролюватиме ядерну зброю. І після цієї вистави Пригожина… хто може виключити, що одного дня ядерна зброї не потрапить до військових груп, які не пов’язані з урядом. І це вже може завдати не просто шкоди, а катастрофи. І цього не хочуть – не лише в Росії, а й на Заході.

Але я тут нагадаю: коли розвалювався Радянський союз, то були рівно ті самі питання. Але жодної катастрофи не сталося", – зауважив Лінас Лінкявічюс.

Він також порадив, як діяти Україні, якщо саміт у Вільнюсі не виправдає сподівань.

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