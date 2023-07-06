Экс-глава МИД Литвы: Запад боится распада РФ, но с распадом СССР катастрофы не произошло

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс констатировал, что многих западных партнеров Украины пугает мысль о распаде РФ, но такие же опасения были и в отношении СССР.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Линкявичюс отметил, что сценарий развала Российской Федерации не исключен, но и не гарантирован, и решение о том, что дальше будет с Россией – за россиянами.

"Когда мы говорим о завершении войны, то речь не идет о том, что ваша армия захватит Москву. Это – задача россиян. Если они хотят вернуться в цивилизованный мир, им нужны изменения. И они сами должны захватить Москву. Я говорю не о Пригожине или ком-то таком, а о тех, кто хочет сменить режим. Им это делать. Нам надо учитывать возможность развала Российской империи. Но разваливать ее – это не наша обязанность", – отметил он.

Линкявичюс раскритиковал стратегию осторожной и "медленной" помощи Украине, в результате чего Украина платит в войне гораздо более дорогую цену.

"Когда мы говорим, что Украина должна победить, то надо осознавать: это также означает, что Россия должна проиграть. А это для некоторых также очень тяжелое последствие. Потому что давайте признаемся: Запад всегда беспокоит вопрос о том, кто в таком случае будет контролировать ядерное оружие. И после этого спектакля Пригожина кто может исключить, что однажды ядерное оружие не попадет к военным группам, которые не связаны с правительством. И это уже может нанести не просто вред, а катастрофу. И этого не хотят – не только в России, но и на Западе.

Но я здесь напомню: когда разваливался Советский союз, то были ровно те же вопросы. Но никакой катастрофы не произошло", – отметил Линас Линкявичюс.

Он также посоветовал, как действовать Украине, если саммит в Вильнюсе не оправдает надежд.

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