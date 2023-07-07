Фіни не мають єдиної позиції щодо баз НАТО, виступають проти ядерної зброї

Фіни розділилися в думках щодо розміщення постійних баз НАТО на своїй території та виступають проти присутності ядерної зброї у країні.

Про це йдеться у публікації видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, опублікованим у четвер, 46% респондентів не бачать жодних перешкод для розміщення військових баз НАТО у країні. У той самий час 42% висловились проти них.

Стосовно розгортання ядерної зброї: більшість фінів (77%) виступили проти цього. 61% опитаних громадян заявили, що вони проти, аби таку зброю перевозили через країну транзитом.

Між тим фіни демонструють незмінно високу підтримку членства в НАТО з моменту вступу країни до Альянсу.

82% респондентів вважають членство у НАТО позитивним, лише 11% висловилися проти, а 7% сказали, що не мають своєї думки з цього приводу.

Фіни також в переважній більшості підтримують відправку фінських військ для захисту іншої країни НАТО у разі нападу на неї. 82% опитаних заявили, що вважають статтю 5 Договору про НАТО обов'язковою для виконання.

Це значно вищий показник від середнього у 67% серед країн-членів НАТО, згідно з опитуванням, проведеним навесні 2022 року.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменував кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни.

Фінляндія офіційно приєдналась до Альянсу 4 квітня.

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