У финнов нет единой позиции по базам НАТО, выступают против ядерного оружия

Финны разделились во мнениях относительно размещения постоянных баз НАТО на своей территории и выступают против присутствия ядерного оружия в стране.

Об этом говорится в публикации издания Euractiv, пишет "Европейская правда".

Согласно опубликованному в четверг опросу, 46% респондентов не видят никаких препятствий для размещения военных баз НАТО в стране. В то же время 42% высказались против них.

Что касается развертывания ядерного оружия, то большинство финнов (77%) выступили против этого. 61% опрошенных граждан заявили, что они против, чтобы такое оружие перевозили через страну транзитом.

Между тем финны демонстрируют неизменно высокую поддержку членства в НАТО с момента вступления страны в Альянс.

82% респондентов считают членство в НАТО положительным, лишь 11% высказались против, а 7% сказали, что не имеют своего мнения по этому поводу.

Финны также в подавляющем большинстве поддерживают отправку финских войск для защиты другой страны НАТО в случае нападения на нее. 82% опрошенных заявили, что считают статью 5 Договора о НАТО обязательной для выполнения.

Это значительно выше среднего показателя в 67% среди стран-членов НАТО, согласно опросу, проведенному весной 2022 года.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменовало конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с момента обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны.

Финляндия официально присоединилась к Альянсу 4 апреля.

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