Литва почала перевірки на кордоні перед самітом НАТО

Литва перед самітом НАТО у Вільнюсі запровадила заходи прикордонного контролю, які діятимуть протягом шести днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Перевірки на прикордонних пунктах пропуску в аеропортах Вільнюса, Каунаса і Паланги, морському порту Клайпеди та на кордоні з Польщею і Латвією почалися з 08:00 п'ятниці і будуть тривати до 08:00 четверга, 13 липня.

Мандрівники, які перетинають внутрішні кордони ЄС, повинні будуть пред'явити дійсний проїзний документ, а громадяни третіх країн повинні мати паспорти та візи, якщо це необхідно, або інші документи, що дозволяють в'їзд до країн Шенгенської зони.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що, залежно від ситуації та потенційних загроз, перевірки проводитимуть вибірково в будь-який час доби.

Тимчасові контрольно-пропускні пункти встановили на головних дорогах до Польщі та Латвії.

Митники, а також латвійські та польські прикордонники, будуть залучені до перевірок на внутрішніх кордонах ЄС, в той час як Збройні сили Литви, члени Стрілецької спілки Литви, а також естонські та молдовські прикордонники і додаткові сили FRONTEX допомагатимуть в охороні зовнішніх кордонів з Росією і Білоруссю.

Хоча країни Шенгенської зони скасували контроль на внутрішніх кордонах, кожна країна може тимчасово відновити контроль в рамках заходів безпеки.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Литва вперше приймає цей захід.

Раніше повідомлялося, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.