Литва начала проверки на границе перед саммитом НАТО

Литва перед саммитом НАТО в Вильнюсе ввела меры пограничного контроля, которые будут действовать в течение шести дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Проверки на пограничных пунктах пропуска в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, морском порту Клайпеды и на границе с Польшей и Латвией начались с 08:00 пятницы и будут продолжаться до 08:00 четверга, 13 июля.

Путешественники, пересекающие внутренние границы ЕС, должны будут предъявить действительный проездной документ, а граждане третьих стран должны иметь паспорта и визы, если это необходимо, или другие документы, разрешающие въезд в страны Шенгенской зоны.

Министерство внутренних дел заявило, что, в зависимости от ситуации и потенциальных угроз, проверки будут проводить выборочно в любое время суток.

Временные контрольно-пропускные пункты установили на главных дорогах в Польшу и Латвию.

Таможенники, а также латвийские и польские пограничники, будут привлечены к проверкам на внутренних границах ЕС, в то время как Вооруженные силы Литвы, члены Стрелкового союза Литвы, а также эстонские и молдавские пограничники и дополнительные силы FRONTEX будут помогать в охране внешних границ с Россией и Беларусью.

Хотя страны Шенгенской зоны отменили контроль на внутренних границах, каждая страна может временно восстановить контроль в рамках мер безопасности.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Литва впервые принимает это мероприятие.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.