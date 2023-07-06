Естонія допоможе Литві охороняти кордон із Білоруссю під час саміту НАТО

Естонія направила до Литви підрозділ поліції для допомоги своїм литовським колегам у забезпеченні безпеки під час саміту НАТО на кордоні з Білоруссю.

Про це як, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Зазначається, що департамент поліції та прикордонної охорони Естонії направив 6 червня до Литви команду ESTPOL7, що складається з 14 осіб, у відповідь на прохання про допомогу від своїх литовських колег.

Уточнюється, що естонська команда братиме участь у наземному патрулюванні, спостереженні за допомогою дронів, а також забезпеченні охорони об'єктів і моніторингу ситуації.

"Ми готові зробити все, щоб зустріч глав держав, яка проходить у Вільнюсі, пройшла безпечно. Литовсько-білоруський кордон – це зовнішній кордон Європейського Союзу і НАТО, тому те, що відбувається там, впливає і на внутрішню безпеку Естонії", – заявив генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев.

Керівниця бюро міжнародного співробітництва Департаменту поліції та прикордонної охорони Реет Цейсіг нагадала, що естонські поліціянти допомагали своїм литовським колегам на кордоні з Білоруссю 2021 року під час спільної операції із запобігання гібридній атаці.

"Як і два роки тому, так і цього разу Департамент поліції та прикордонної охорони надає підтримку колегам із Литви, щоб стримувати потенційні великі групи мігрантів і допомогти впоратися з можливим міграційним тиском", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Для охорони саміту залучать три тисячі військовослужбовців з армії Литви, також прибуде близько тисячі військових із країн Альянсу.

На час заходу Литва відновила контроль на кордонах із країнами Шенгенської зони, Німеччина почала розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, а Іспанія відправила зенітно-ракетний комплекс NASAMS.