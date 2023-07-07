ЗМІ: Байден може поговорити з Ердоганом про блокування вступу Швеції в НАТО

Президент США Джо Байден і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть зустрітися під час саміту НАТО в Литві наступного тижня в той час, як Анкара блокує членство Швеції в Альянсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням джерела, які поінформовані про ці плани.

Зазначається, що можливою є коротка зустріч між лідерами двох держав, над чим працюють в Білому домі.

За словами американського посадовця, Байден і Ердоган можуть провести переговори окремо від інших учасників саміту, проте цю зустріч ще не організували.

Тема вступу Швеції в НАТО, ймовірно, буде головною в будь-якій можливій розмові президентів США та Туреччини.

Раніше у Білому домі заявили, що Туреччина й Угорщина мають якнайшвидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, оскільки країна виконала усі зобов'язання.

Президент Туреччини Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.