Ердоган: Швеції не варто очікувати надто багато від саміту НАТО

Президент Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що Швеція, яка прагне вступити до НАТО, повинна зробити конкретні кроки для вступу в Альянс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Ердоган заявив, що Туреччина не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.

"Той факт, що Швеція має певні очікування, не означає, що ми виправдаємо ці очікування. Перш за все, Швеція повинна виконати свої обов'язки, щоб ми виправдали її очікування", – сказав він.

За словами турецького президента, поправок до Конституції або законів недостатньо для ефективної боротьби з тероризмом.

Він вважає, що чинити тиск на Туреччину щодо заявки Швеції є неправильним.

Ердоган зазначив, що Туреччина не дасть зеленого світла Швеції на саміті у Вільнюсі, і це повідомлення було передано офіційним представникам Швеції, Фінляндії та НАТО під час зустрічі 14 червня в Анкарі.

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.