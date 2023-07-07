СМИ: Байден может поговорить с Эрдоганом о блокировании вступления Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться во время саммита НАТО в Литве на следующей неделе в то время, как Анкара блокирует членство Швеции в Альянсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые осведомлены об этих планах.

Отмечается, что возможна короткая встреча между лидерами двух государств, над чем работают в Белом доме.

По словам американского чиновника, Байден и Эрдоган могут провести переговоры отдельно от других участников саммита, однако эту встречу еще не организовали.

Сообщается, что тема вступления Швеции в НАТО, вероятно, будет главной в любом возможном разговоре президентов США и Турции.

Ранее в Белом доме заявили, что Турция и Венгрия должны как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку страна выполнила все обязательства.

Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.