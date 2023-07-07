Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Болгарії та Чехії вирушив до Словаччини.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом", – повідомив Зеленський.

За його словами, на зустрічах мова йтиме про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "формулу миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.

Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом. Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України,… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Володимир Зеленський відвідав Болгарію у першій половині дня в четвер, а ввечері вирушив до Чехії.

Після переговорів з Зеленським глава чеського уряду Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Фіала також заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.