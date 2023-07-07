Прем'єр Чехії: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та Україні слід відкрити двері у НАТО

Глава чеського уряду Петр Фіала заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.

Про це Фіала сказав у п'ятницю на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фіала висловив сподівання, що Зеленський зможе особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. За його словами, президент України може розраховувати на те, що Чеська Республіка підтримає зусилля України щодо членства в Альянсі.

"Коли війна закінчиться – ми не знаємо, але ми знаємо те, що треба відкрити мужньому українському народу двері до Північноатлантичного альянсу. Ми це маємо зробити як для України, так і для себе… У майбутньому це означає зміцнення безпеки Європи", – зауважив Фіала.

Він окремо похвалив Україну за здійснення реформ у важкий час.

"Я хотів би оцінити ті реформи, які Україна проводить у сфері судової системи, ЗМІ, боротьби з корупцією. Я переконаний, що майбутнє України – в Європейському Союзі та НАТО", – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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