В Німеччині хочуть заборонити куріння в автомобілях з дітьми

Міністерство охорони здоров'я Німеччини планує заборонити палити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство dpa, яке ознайомилося із відповідним законопроєктом.

Згідно з законопроєктом, заборона на куріння, яка вже діє в громадському транспорті, в майбутньому має бути запроваджена також "у закритих транспортних засобах у присутності неповнолітніх або вагітних жінок".

Зазначається, що законопроєкт міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха ще має бути узгоджений з іншими міністерствами, перш ніж буде представлений на розгляд уряду.

Одразу кілька федеральних земель з 2019 року виступають з ініціативами щодо цієї заборони, передбачаючи штрафи до трьох тисяч євро. В березні 2022 року верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, вирішила внести відповідний законопроєкт до нижньої палати, Бундестагу.

Посилаючись на дані Німецького центру дослідження раку, уряд землі Нижня Саксонія обґрунтував законопроєкт тим, що концентрація тютюну в автомобілях може бути в п'ять разів "вищою, ніж у звичайному накуреному пабі".

Раніше повідомлялося, що група депутатів із Сейму Литви зареєструвала поправки до закону про контроль над тютюновими виробами, яка зокрема передбачає продаж електронних сигарет лише за рецептами лікаря.

Наприкінці травня стало відомо, що Швеція, яка має найнижчий рівень куріння в Європейському Союзі, близька до того, щоб оголосити себе країною, вільною від тютюнового диму.