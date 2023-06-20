У Литві пропонують продавати електронні сигарети за рецептами

Група депутатів із Сейму Литви зареєструвала поправки до закону про контроль над тютюновими виробами, яка зокрема передбачає продаж електронних сигарет лише за рецептами лікаря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно із запропонованими поправками, електронними сигаретами ліцензованих торговців чи гуртовиків могли б торгувати лише аптеки.

У документі наводиться приклад Австралії, де з 1 жовтня 2021 року електронні сигарети, нікотинові капсули та рідкий нікотин продають лише за рецептами місцевих лікарів. Такі рецепти можуть виписати, але не зобов'язані це робити лікарі, включені до спеціального списку. У кожному окремому випадку лікарі приймають рішення, оцінивши ризик та користь за конкретних обставин.

"Після ухвалення цього рішення продажу електронних сигарет та нікотину без рецептів в Австралії незаконні, крім того, незаконне і володіння такими речами без рецепта, незаконним є й імпорт таких товарів із закордонних сайтів без чинного рецепта лікаря", – зазначають депутати.

Наприкінці травня повідомлялося, що Швеція, яка має найнижчий рівень куріння в Європейському Союзі, близька до того, щоб оголосити себе країною, вільною від тютюнового диму.