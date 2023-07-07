Прем'єр Латвії виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ з 8 липня, коли нинішній глава МЗС Едгар Рінкевичс вступає на посаду президента країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

Зазначається, що поки Сейм Латії не затвердить нового міністра закордонних справ, Каріньш виконуватиме обов'язки глави МЗС.

Наразі тривають консультації щодо переформатування керівної коаліції, тому до їх завершення не має сенсу призначати нового міністра.

Це означає, що делегацію Латвії на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня очолить Каріньш, про що було вирішено ще до президентських виборів у країні.

Повідомляється, що чинний президент Егілс Левітс і спікер Сейму Едвардс Смілтенс були проінформовані про рішення призначити прем'єра на посаду глави зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Сейм Латвії обрав новим президентом країни чинного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса.

Нагадаємо, чинний президент Латвії Егілс Левітс від участі у виборах відмовився.

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