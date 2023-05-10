Чинний президент Латвії не братиме участі у виборах, кандидатом може стати голова МЗС

Президент Латвії Егілс Левітс ухвалив рішення не брати вдруге участь у виборах голови держави, що мають відбутись 31 травня.

Про це в пресслужбі президента повідомили порталу Delfi, передає "Європейська правда".

Левітс вирішив не брати участь у виборах, оскільки коаліція розділилась у його підтримці. У такій ситуації, на його думку, існує ризик, що вирішальні голоси на виборах належатимуть партіям, які не представляють латиський і прозахідний курси Латвії.

"Переобрання на другий термін не є для мене самоціллю. Беручи до уваги коаліцію, що фактично формується нині, з прокремлівськи орієнтованими і пов'язаними з олігархами політичними силами, я ухвалив рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня", – додав він.

Президент водночас закликав зняти свою кандидатуру Улдіса Піленса – іншого кандидата, якого підтримує коаліційна партія "Об’єднаний список". На його думку, це дозволить коаліції узгодити єдиного кандидата на пост президента "в інтересах Латвійської держави".

Досі, окрім Піленса й Левітса, ніхто публічно участь у виборах президента Латвії не оголошував. За даними Delfi, провідна коаліційна партія "Нова єдність" може висунути кандидатом міністра закордонних справ Едгарса Ринкевичса.

Президента Латвії обирають у Сеймі. Висування кандидатів на посаду президента розпочалося 9 травня і завершиться у вихідні. Вибори президента відбудуться в Сеймі в останній день травня.

Нового главу держави можуть обрати з першої спроби, якщо за нього проголосує більшість – від 51 депутатів зі 100. Раунди голосування з тими ж або іншими кандидатами проводять доти, доки президента не оберуть.

Про результати парламентських виборів у Латвії "ЄвроПравда" розповідала у статті "Програш росіян та нова коаліція".