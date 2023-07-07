Премьер Латвии будет исполнять обязанности министра иностранных дел

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш будет исполнять обязанности министра иностранных дел с 8 июля, когда нынешний глава МИД Эдгарс Ринкевичс вступает в должность президента страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Delfi.

Отмечается, что пока Сейм Латвии не утвердит нового министра иностранных дел, Кариньш будет исполнять обязанности главы МИД.

Сейчас продолжаются консультации по переформатированию правящей коалиции, поэтому до их завершения не имеет смысла назначать нового министра.

Это означает, что делегацию Латвии на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля возглавит Кариньш, о чем договорились еще до президентских выборов в стране.

Действующий президент Эгилс Левитс и спикер Сейма Эдвардс Смилтенс были проинформированы о решении назначить премьера на должность главы внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии избрал новым президентом страны действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса.

Напомним, действующий президент Латвии Эгилс Левитс от участия в выборах отказался.

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