Швейцарія домовилася про газ з Італії на випадок проблем з постачанням

Швейцарія та Італія уклали нові домовленості про співпрацю в енергетичній і транспортній сферах, у тому числі щодо постачання газу, якщо виникнуть проблемні ситуації.

Про це повідомляє Swiss Info, пише "Європейська правда".

Швейцарський міністр з питань енергетики та довкілля Альберт Рьості зазначив, що нові домовленості з Італією допоможуть гарантувати безперебійне постачання газу, якщо виникне проблема з його постачанням через Німеччину.

У Римі підписали меморандум щодо газового постачання, який гарантує реалізацію комерційної угоди між швейцарською енергетичною платформою OpenEP та італійською ENI.

Швейцарія отримує можливість імпортувати газ через італійську ENI, якщо з постачанням газу через Німеччину виникнуть проблеми.

У Швейцарії немає власних великих газових сховищ, тож вона дуже залежна від інших країн і немає гарантії, що Швейцарія продовжить безпроблемно отримувати газ у разі дефіциту.

Також країни домовилися про розвиток транскордонного залізничного сполучення.

Як повідомлялося, парламент Німеччини схвалив прискорення будівництва двох СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моря після відмови від газу з РФ.