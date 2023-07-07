Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ

Німецький парламент схвалив прискорення будівництва двох СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моря після позбавлення залежності від російського газу.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє DW.

Ця реформа покликана прискорити до початку 2024 року будівництво двох плавучих СПГ-терміналів, які розташовуються у порту Мукран на острові Рюген.

За цей законопроєкт проголосували 370 парламентарів, "проти" – 301, тоді як четверо депутатів утрималися.

Передбачається, що потужність СПГ-терміналів сягатиме 10 млрд кубометрів, а експлуатуватиме їх компанія Deutsche Regas.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та відмови від російського газу в Німеччині вже запрацювали СПГ-термінали у Вільгельмсгафені, Брунсбюттелі та Лубміні, чиї потужності мають розширитись.

Також в країні хочуть збудувати стаціонарні термінали на заміну плавучих і збільшити їхню пропускну спроможність.

Раніше повідомлялося, що Федеральний конституційний суд Німеччини в терміновому порядку призупинив ухвалення в Бундестазі нового законопроєкту, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню.

Нагадаємо, у червні уряд Німеччини ухвалив першу стратегію з національної безпеки, у якій також ідеться про боротьбу з кліматичною зміною.

Також Німеччина оголосила про запуск програми, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, щоб допомогти їм профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.