Швейцария договорилась о газе из Италии на случай проблем с поставками

Швейцария и Италия заключили новые договоренности о сотрудничестве в энергетической и транспортной сферах, в том числе по поставкам газа, если возникнут проблемные ситуации.

Об этом сообщает Swiss Info, пишет "Европейская правда".

Швейцарский министр по вопросам энергетики и окружающей среды Альберт Рести отметил, что новые договоренности с Италией помогут гарантировать бесперебойные поставки газа, если возникнет проблема с его поставкой через Германию.

В Риме подписали меморандум по газовым поставкам, который гарантирует реализацию коммерческого соглашения между швейцарской энергетической платформой OpenEP и итальянской ENI.

Швейцария получает возможность импортировать газ через итальянскую ENI, если с поставками газа через Германию возникнут проблемы.

У Швейцарии нет собственных крупных газовых хранилищ, поэтому она очень зависима от других стран и нет гарантии, что Швейцария продолжит беспроблемно получать газ в случае дефицита.

Также страны договорились о развитии трансграничного железнодорожного сообщения.

Как сообщалось, парламент Германии одобрил ускорение строительства двух СПГ-терминалов у побережья Балтийского моря после отказа от газа из РФ.