"Дуже важке рішення": Байден розповів, чому погодився передати касетні снаряди Україні

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Про це Байден сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Президент США підкреслив, що касетні боєприпаси Україна отримуватиме під час "перехідного періоду", поки американці не налагодять виробництво більшої кількості 155-мм артилерійських снарядів.

"Ця війна пов'язана з боєприпасами. У них (України. – Ред.) закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх не вистачає", – пояснив він.

За словами Байдена, це було "дуже важке рішення", яке він обговорював із американськими законодавцями й союзниками – зокрема тими, які підписали Конвенцію про заборону касетних снарядів (США, Україна та Росія не приєднались до неї).

"Але головне – це те, що вони (українці. – Ред.) або мають зброю, щоб зупинити росіян зараз – не дати їм зупинити український наступ через ці райони, або не мають її. І я думаю, що вона їм потрібна", – наголосив президент.

У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.