"Очень тяжелое решение": Байден рассказал, почему согласился передать кассетные снаряды Украине

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Об этом Байден сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Президент США подчеркнул, что кассетные боеприпасы Украина будет получать во время "переходного периода", пока американцы не наладят производство большего количества 155-мм артиллерийских снарядов.

"Эта война связана с боеприпасами. У них (Украины. – Ред.) заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их не хватает", – пояснил он.

По словам Байдена, это было "очень трудное решение", которое он обсуждал с американскими законодателями и союзниками – в частности теми, которые подписали Конвенцию о запрете кассетных снарядов (США, Украина и Россия не присоединились к ней).

"Но главное – это то, что они (украинцы. – Ред.) или имеют оружие, чтобы остановить россиян сейчас – не дать им остановить украинское наступление через эти районы, или не имеют его. И я думаю, что оно им нужно", – подчеркнул президент.

В пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.