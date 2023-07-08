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Білорусь заявила про закриття Литвою пункту пропуску на кордоні

Субота, 8 липня 2023, 14:03

Державний прикордонний комітет Білорусі в суботу заявив, що Литва "в односторонньому порядку" припинила оформлення людей і транспорту, які перетинають кордон, у пункті пропуску "Мядінінкай".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис з’явився в Telegram-каналі білоруської прикордонної служби.

За даними білоруської сторони, нібито одностороннє припинення руху через "Мядінінкай" з боку Литви почалось із 13:00.

"Наголошуємо, що білоруська сторона готова здійснювати пропуск осіб і транспорту. Уся відповідальність за загострення обстановки на кордоні та утворення черг лежить на литовській стороні", – додали в прикордонній службі Білорусі.

Литовська сторона офіційно не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що Литва посилила прикордонну безпеку у зв’язку з проведенням у Вільнюсі саміту Північноатлантичного Альянсу 11-12 липня, а також імовірним переміщенням до Білорусі найманців групи Вагнера.

Напередодні Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.

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