Беларусь заявила о закрытии Литвой пункта пропуска на границе

Государственный пограничный комитет Беларуси в субботу заявил, что Литва "в одностороннем порядке" прекратила оформление людей и транспорта, пересекающих границу, в пункте пропуска "Мядининкай".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале белорусской пограничной службы.

По данным белорусской стороны, якобы одностороннее прекращение движения через "Мядининкай" со стороны Литвы началось с 13:00.

"Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта. Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", – добавили в пограничной службе Беларуси.

Литовская сторона официально не комментировала ситуацию.

Напомним, что Литва усилила пограничную безопасность в связи с проведением в Вильнюсе саммита Североатлантического Альянса 11-12 июля, а также вероятным перемещением в Беларусь наемников группы Вагнера.

Накануне Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.