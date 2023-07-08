Польща перекинула понад 1000 військових на кордон із Білоруссю

У межах операції "Безпечне Підляшшя", покликаної попередити спроби дестабілізації кордону з боку Білорусі, Польща в суботу перекинула додатковий військовий контингент на схід країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами Блащака, понад 1000 солдатів і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід Польщі в межах операції "Безпечне Підляшшя".

"Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації поблизу кордону нашої країни", – додав він.

Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej rozpoczyna przemieszczenie na wschód kraju w ramach operacji "Bezpieczne Podlasie". To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy naszego państwa. pic.twitter.com/VEDKUrroLK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 8, 2023

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил Польщі попередив про посилений рух військових колон на дорогах у зв'язку з посиленням присутності польської армії на сході країни.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року Прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

А після того, як за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь, Польща вже посилила військову присутність на тамтешньому кордоні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.