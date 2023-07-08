Польша перебросила более 1000 военных на границу с Беларусью

В рамках операции "Безопасное Подляшье", призванной предупредить попытки дестабилизации границы со стороны Беларуси, Польша в субботу перебросила дополнительный военный контингент на восток страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам Блащака, более 1000 солдат и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад начинают движение на восток Польши в рамках операции "Безопасное Подляшье".

"Это демонстрация нашей готовности реагировать на попытки дестабилизации вблизи границы нашей страны", – добавил он.

Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej rozpoczyna przemieszczenie na wschód kraju w ramach operacji "Bezpieczne Podlasie". To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy naszego państwa. pic.twitter.com/VEDKUrroLK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 8, 2023

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Польши предупредил об усиленном движении военных колонн на дорогах в связи с усилением присутствия польской армии на востоке страны.

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда резко возросло количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала 2023 года Пограничная служба зафиксировала более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

А после того, как по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин должен был отправиться в Беларусь, Польша уже усилила военное присутствие на тамошней границе.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключил, что наемники группы Вагнера, которые переберутся на территорию Беларуси после попытки мятежа в РФ, будут осуществлять провокации.