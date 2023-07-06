Польща поки не фіксувала переміщення "вагнерівців" до Білорусі – голова МВС

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський в четвер заявив, що польські служби поки що не підтвердили присутність бійців групи "Вагнера" в Білорусі, але ситуація може змінитись будь-якої миті.

Слова міністра цитує "Польське радіо", повідомляє "Європейська правда".

За словами Камінського, поки польські спецслужби підтверджують присутність у Білорусі лише ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, але паралельно вживають заходів для недопущення дестабілізації кордону.

"Не виключено, що найманці можуть бути використані для дій, спрямованих на посилення тиску на наш кордон. Провокації потрібно брати до уваги", – попередив він.

Камінський додав, що вагнерівці також можуть бути використані для відволікання уваги Польщі від інших, важливіших загроз із боку російського чи білоруського режимів.

"Серед вагнерівців багато злочинців і криміналітету. Там багато російських солдатів, які мають бойовий досвід і хочуть заробити гроші. Також в цій групі багато російських націоналістів і навіть неонацистів", – пояснив голова польського МВС.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

Читайте також: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії.