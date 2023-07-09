У Німеччині сталися заворушення через етнофестиваль Еритреї: поранено 26 поліцейських

У німецькому Гісcені напередодні сталися сутички через проведення фестивалю еритрейської культури, внаслідок яких 26 поліцейських були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Крім того, у зв’язку із сутичками правоохоронці затримали щонайменше 100 осіб. Розпочаті десятки розслідувань за фактами заподіяння фізичної шкоди та порушення громадського порядку.

У поліції Гессена повідомили, що у мітингу проти проведення фестивалю взяли участь приблизно 250 людей. Після демонстрації близько 150 із них перекрили дорогу у місті.

Під час розгону неузгодженої акції її учасники кидали каміння та пляшки у правоохоронців, підривали димові шашки та зносили огорожі.

Еритрейський етнокультурний фестиваль у Гіссені проводиться з 2011 року. Спроби зірвати захід відбуваються не вперше – минулого року демонстрація його противників також переросла у сутички з поліцією.

Критиками фестивалю здебільшого виступають громадяни Еритреї, які залишили країну через дії авторитарного уряду.

Зазначається, захід проводиться під егідою наближеної до влади Еритреї організації та є інструментом державної пропаганди.

У 1993 році Еритрея оголосила незалежність від Ефіопії, а її президент Ісаяс Афеверкі очолює країну вже понад 30 років. Під проводом авторитарного режиму Еритрея традиційно займає останні рядки в "Індексі демократій" країн світу.

Крім того, уряд африканської країни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну систематично підтримує кремлівський режим на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.

Нагадаємо, напередодні у Парижі поліція розігнала групу з кількох сотень протестувальників, які, проігнорувавши заборону, зібрались на акцію проти насильства з боку поліції через тиждень після заворушень, викликаних убивством підлітка в передмісті.