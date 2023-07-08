У центрі Парижа розігнали нечисленну акцію проти поліцейського насилля

Поліція Парижа в суботу вдень розігнала групу з кількох сотень протестувальників, які, проігнорувавши заборону, зібрались на акцію проти насильства з боку поліції через тиждень після заворушень, викликаних убивством підлітка в передмісті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Акцію скликала родина Адама Траоре – темношкірого француза, чия смерть під вартою в поліції у 2016 році стала приводом для щорічних протестів. Акцію намагались перенести в центр Парижа після того, як вона була заборонена в Бомон-сюр-Уаз – передмісті Парижа, де загинув Траоре.

Але паризька поліція опублікувала розпорядження, в якому пояснила заборону протесту "контекстом напруженості", викликаним погромами на вулицях в останні дні. Людей зрештою розігнали, але частина вирушила невеликою мирною ходою.

Marche pour #Adama, la brav M charge et interpelle des manifestants.#paris pic.twitter.com/kZCmJbA7bx — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) July 8, 2023

У поліції Парижа за підсумками акції повідомили, що затримали двох людей за "насильство щодо особи, яка виконує посадові обов’язки", а проти організатора порушили кримінальне провадження.

Протест проти насилля поліції заборонили також у місті Лілль на півночі Франції, а марш у Марселі перенесли з центру міста на вимогу влади.

Нагадаємо, минулого тижня Францією прокотилася хвиля заворушень, рушійною силою яких була молодь з передмість. Приводом стала смерть хлопця, якого застрелили поліцейські під час дорожньої перевірки.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.