В немецком Гиссене накануне произошли столкновения из-за проведения фестиваля эритрейской культуры, в результате которых 26 полицейских были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

DW.Кроме того, в связи со столкновениями правоохранители задержали по меньшей мере 100 человек. Начаты десятки расследований по фактам причинения физического вреда и нарушения общественного порядка.

В полиции Гессена сообщили, что в митинге против проведения фестиваля приняли участие около 250 человек. После демонстрации около 150 из них перекрыли дорогу в городе.

Во время разгона несогласованной акции ее участники бросали камни и бутылки в правоохранителей, взрывали дымовые шашки и сносили ограждения.

Эритрейский этнокультурный фестиваль в Гиссене проводится с 2011 года. Попытки сорвать мероприятие происходят не впервые – в прошлом году демонстрация его противников также переросла в столкновения с полицией.

Критиками фестиваля в основном выступают граждане Эритреи, которые покинули страну из-за действий авторитарного правительства.

Отмечается, мероприятие проводится под эгидой приближенной к власти Эритреи организации и является инструментом государственной пропаганды.

В 1993 году Эритрея объявила независимость от Эфиопии, а ее президент Исаяс Афеверки возглавляет страну уже более 30 лет. Под предводительством авторитарного режима Эритрея традиционно занимает последние строчки в "Индексе демократий" стран мира.

Кроме того, правительство африканской страны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину систематически поддерживает кремлевский режим на международных площадках, в частности в ООН.

Напомним, накануне в Париже полиция разогнала группу из нескольких сотен протестующих, которые, проигнорировав запрет, собрались на акцию против насилия со стороны полиции через неделю после беспорядков, вызванных убийством подростка в пригороде.