Правительство Германии о кассетных боеприпасах для Украины: Речь идет об освобождении своих территорий

Правительство Германии выступает в целом против использования кассетных боеприпасов, но в случае Украины речь идет о защите и освобождении собственной территории.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Украина использует боеприпасы для защиты собственного населения, речь идет о действиях правительства для освобождения собственной территории", – сказал он.

Гебештрайт отметил, что коалиционное правительство Германии уверено в том, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов "нелегко далось нашим американским друзьям".

Он также подчеркнул, что Россия "уже использовала кассетные боеприпасы в больших масштабах" с начала развязанной ею войны против Украины.

Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

В Белом доме объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину.

Также это решение не поддержали Канада, Испания и Великобритания.