Президентка Грузії засудила напад на ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі і бездіяльність поліції

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на напад проросійського радикального угруповання Alt-Info на ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride, засудивши бездіяльність правоохоронних органів.

Про це грузинська президентка написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі наголосила, що були порушені гарантовані Конституцією свобода вираження поглядів та свобода зібрань.

"Представники правоохоронних органів не змогли захистити захід Pride Fest, не запобігли деструктивним діям та, витіснивши організаторів, де-факто скасували його проведення", – зазначила вона.

Президентка поклала відповідальність на керівну партію "Грузинська мрія", яка "не спромоглася засудити своїх прихильників, які відкрито пропагують мову ворожнечі та заклики до насильства".

Зурабішвілі назвала інцидент "ганьбою для країни, яка століттями вважала толерантність своєю ідентичністю".

Нагадаємо, напередодні проросійське радикальне угруповання Alt-Info зірвало ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride після того, як поліцейський кордон провали й місце проведення заходу розгромили.

Кількасот радикалів Alt-Info зайняли територію, почали ламати сцену, палити веселкові прапори та ЛГБТ-символіку. Після цього організатори фестивалю повідомили про скасування заходу й евакуацію його учасників. Вони стверджують, що правоохоронці Грузії не вжили належних заходів і в деяких випадках дозволили радикалам пройти через кордон.