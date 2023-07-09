Президент Грузии осудила нападение на ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси и бездействие полиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на нападение пророссийской радикальной группировки Alt-Info на ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride, осудив бездействие правоохранительных органов.

Об этом грузинский президент написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили отметила, что были нарушены гарантированные Конституцией свобода выражения мнений и свобода собраний.

"Представители правоохранительных органов не смогли защитить мероприятие Pride Fest, не предотвратили деструктивные действия и, вытеснив организаторов, де-факто отменили его проведение", – отметила она.

Президент возложила ответственность на правящую партию "Грузинская мечта", которая "не смогла осудить своих сторонников, которые открыто пропагандируют язык вражды и призывы к насилию".

Зурабишвили назвала инцидент "позором для страны, которая веками считала толерантность своей идентичностью".

Напомним, накануне пророссийская радикальная группировка Alt-Info сорвала ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride после того, как полицейский кордон провалили и место проведения мероприятия разгромили.

Несколько сотен радикалов Alt-Info заняли территорию, начали ломать сцену, жечь радужные флаги и ЛГБТ-символику. После этого организаторы фестиваля сообщили об отмене мероприятия и эвакуации его участников. Они утверждают, что правоохранители Грузии не приняли надлежащих мер и в некоторых случаях позволили радикалам пройти через кордон.