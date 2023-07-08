Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась

У Тбілісі проросійське радикальне угруповання Alt-Info зірвало ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride після того, як поліцейський кордон провали й місце проведення заходу розгромили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Фестиваль 8 липня мав завершити Тиждень гордості, який через погрози супротивників ЛГБТ проходив за зачиненими дверима. Фестиваль був запланований на приватній закритій території, у комплексі Lisi Wonderland.

Міністерство внутрішніх справ Грухії обіцяло забезпечити безпеку Tbilisi Pride та мобілізувало спецзагони.

Фото: Paper Kartuli

Кількох людей на підході до місця фестивалю затримали, та зрештою ситуація вийшла з під контролю: кількасот радикалів Alt-Info зайняли територію, почали ламати сцену, палити веселкові прапори та ЛГБТ-символіку.

Putinist extremists stormed @TbilisiPride Fest territory near Lisi lake and destroyed the festival's setup without Police resistance. pic.twitter.com/WqDs6yGgpT — Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 8, 2023

Після цього організатори фестивалю повідомили про скасування заходу й евакуацію його учасників. Вони стверджують, що правоохоронці Грузії не вжили належних заходів і в деяких випадках дозволили радикалам пройти через кордон.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі сказав, що правоохоронці впоралися зі своїм завданням, забезпечивши евакуацію учасників фестивалю Tbilisi Pride, і "ніхто не постраждав". Водночас, за повідомленням опозиційного телеканалу Mtavari Arkhi, протестувальники напали зокрема й на журналістів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вже засудила дії поліції, підкресливши, що "захист права на зібрання означає проведення заходу, а не евакуацію його учасників", й заявивши про порушення двох статей конституції – права на висловлення думки і право свободи зібрань.

Вона додала, що зрив Tbilisi Pride був "спровокований і відкрито підтриманий постами в соціальних мережах... зокрема депутатами від партії влади".

Нагадаємо, 5 липня 2021 року у Тбілісі також планувалася хода ЛГБТ-спільноти. Її у підсумку скасували, а противники ЛГБТ, які зібралися в районі запланованого проведення акції, вчинили напади на представників ЗМІ. Тоді затримали 31 особу, з них 27 – за напади на журналістів.

Про події 5 липня "ЄвроПравда" розповідала у статті Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.