Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась

У Тбілісі проросійське радикальне угруповання Alt-Info зірвало ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride після того, як поліцейський кордон провали й місце проведення заходу розгромили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Фестиваль 8 липня мав завершити Тиждень гордості, який через погрози супротивників ЛГБТ проходив за зачиненими дверима. Фестиваль був запланований на приватній закритій території, у комплексі Lisi Wonderland.

Міністерство внутрішніх справ Грухії обіцяло забезпечити безпеку Tbilisi Pride та мобілізувало спецзагони.

Кількох людей на підході до місця фестивалю затримали, та зрештою ситуація вийшла з під контролю: кількасот радикалів Alt-Info зайняли територію, почали ламати сцену, палити веселкові прапори та ЛГБТ-символіку.

Putinist extremists stormed @TbilisiPride Fest territory near Lisi lake and destroyed the festival's setup without Police resistance. pic.twitter.com/WqDs6yGgpT