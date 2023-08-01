В Австрії вщент згорів автобус, який перевозив іноземців

В Австрії вщент згорів автобус, що прямував з Іспанії до Молдови з 60 іноземними пасажирами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deschide.MD з посиланням на Міністерство закордонних справ Молдови.

Пожежа в автобусі спалахнула на кільцевій дорозі Відня – A21 у напрямку Фезендорфа. Полум'я охопило автобус за 10 хвилин.

Deschide.MD

Deschide.MD

Як зазначили в молдовському МЗС, причина пожежі не встановлена.

В автобусі перебувало 60 громадян Молдови та Румунії.

"Посольство перебуває в постійному контакті з водіями автобуса. Вони повідомили, що всі пасажири були евакуйовані, ніхто не постраждав", – поінформували у зовнішньополітичному відомстві Молдови.

Поліція супроводила пасажирів до автозаправної станції, де вони чекали на транспорт, щоб продовжити свою подорож до Румунії та Молдови.

Напередодні повідомлялося, що в Іспанії на гірській дорозі перекинувся автобус із майже 50 туристами, внаслідок чого постраждали 10 осіб.