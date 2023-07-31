В Іспанії перекинувся в горах автобус із туристами: десяток постраждалих

В Іспанії на гірській дорозі перекинувся автобус із майже 50 туристами, десять людей опинилися у лікарні.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на півночі країни, в Астурії, з автобусом, що віз туристів до льдовикових озер Ковадонга у національному парку Picos de Europa. Всього в автобусі були водій і 48 туристів – іспанців та іноземних туристів, у тому числі 14 дітей.

На одному з поворотів вузької гірської дороги водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

Наслідки інциденту могли виявитися гіршими, якби автобус не був обладнаний ременями безпеки. Із 49 людей троє отримали серйозні травми і ще семеро – середньої тяжкості, дітей серед цих постраждалих немає. Серед травмованих опинився і водій, з переломом ноги.

На місце аварії спрямували вісім "швидких" і кілька гелікоптерів. Пораненим довелося чекати евакуації близько 30 хвилин, тому що усі служби не могли швидко піднятися вузьким гірським серпантином.

Детальні обставини інциденту ще з’ясовують. Про водія повідомляють, що він має 21-річний стаж і регулярно виконував рейси до озер.

Компанія-оператор автобуса повідомила, що йому 9 років і останній технічний огляд провели на початку липня, а всі водії компанії дуже досвідчені і проходили спеціальне навчання з керування автобусом на гірських дорогах.

Аварія поновила дискусію про те, якого розміру автобуси можна допускати на маршрут у гори. У "гарячий сезон" дістатися до озер Ковадонга можна лише на таксі або туристичним автобусним рейсом – проїзд приватних авто заборонили, щоб не перевантажувати вузькі дороги. Водночас, маневрувати на них великим автобусом непросто навіть досвідченому водієві. На рейси зазвичай виходять 50-60-місні автобуси.

У зв’язку з інцидентом кілька тисяч людей, які вже були біля озер, і ті хто прямував туди виявилися заблокованими на кілька годин.

Нагадаємо, вихідними у ДТП в турецькій Анталії загинула гід-українка, яка супроводжувала групу туристів з Казахстану.