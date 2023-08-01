В Австрии сгорел автобус, перевозивший иностранцев

В Австрии дотла сгорел автобус, следовавший из Испании в Молдову с 60 иностранными пассажирами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deschide.MD со ссылкой на Министерство иностранных дел Молдовы.

Пожар в автобусе вспыхнул на кольцевой дороге Вены – A21 в направлении Фезендорфа. Пламя охватило автобус за 10 минут.

Deschide.MD

Deschide.MD

Как отметили в молдовском МИД, причина пожара не установлена.

В автобусе находилось 60 граждан Молдовы и Румынии.

"Посольство находится в постоянном контакте с водителями автобуса. Они сообщили, что все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал", – проинформировали во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

Полиция сопроводила пассажиров до автозаправочной станции, где они ждали транспорт, чтобы продолжить свое путешествие в Румынию и Молдову.

Накануне сообщалось, что в Испании на горной дороге перевернулся автобус с почти 50 туристами, в результате чего пострадали 10 человек.